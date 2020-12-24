Через год после эфира. Украинскому каналу сделали предупреждение за конференцию Путина

Телеканалу НАШ, который де-юре принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, вынесли предупреждение за трансляцию части пресс-конференции президента РФ Владимира Путина от 19 декабря 2019-го. Об этом сообщает Нацсовет по теле- и радиовещанию.

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Отмечается, что в прямом эфире подавалась информация о "бесперспективности и нецелесообразности санкций" против РФ, политики РФ в отношении русскоязычного населения (в том числе части населения Украины), "достижениях" ВПК России и о других темах. Кроме того, были плашки с цитатами Путина.

"Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности", – заявили в Нацсовете.

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В Нацсовете считают, что эфир был безальтернативной подачей субъективной позиции Путина. Также не было обнародовано опровержение или отрицание нарративов президента РФ, которые противоречат международным и украинским правовым актам об агрессии против Украины.

Отмечается, что регулятор вынес предупреждение, "взвесив вред, который несет обществу распространение необъективной односторонней информации, особенно в вопросах нацбезопасности". Каналу дается месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

4 декабря в эфире телеканала НАШ один из главарей луганских террористов Родион Мирошник распространял российские нарративы о войне на Донбассе.

10 декабря Нацсовет назначил внеплановую проверку канала из-за этого эфира.

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Марк Сировой

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