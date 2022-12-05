Черногория подписала декларацию о евроатлантической перспективе Украины

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал с премьером Черногории Дританом Абазовичем совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщил Офис президента.

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Во время прошедших в формате видеоконференции переговоров с Зеленским Абазович заявил, что Черногория поддерживает политику открытых дверей альянса и, соответственно, перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО.

Он также сказал, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Черногории.

"Вы защищаете не только собственную территориальную целостность и суверенитет – вы защищаете универсальные ценности: право людей выбирать свое будущее, будущее своей страны. Мы готовы в полной мере работать по санкциям, мы оказываем помощь беженцам, а также финансовую, военную помощь", – отметил он.

31 октября первую декларацию о евроатлантической перспективе Украина подписала с Чехией.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Андрій Водяний

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