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Черногория подписала декларацию о евроатлантической перспективе Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 20:59
Черногория подписала декларацию о евроатлантической перспективе Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал с премьером Черногории Дританом Абазовичем совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщил Офис президента.

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Во время прошедших в формате видеоконференции переговоров с Зеленским Абазович заявил, что Черногория поддерживает политику открытых дверей альянса и, соответственно, перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО.

Он также сказал, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Черногории.

"Вы защищаете не только собственную территориальную целостность и суверенитет – вы защищаете универсальные ценности: право людей выбирать свое будущее, будущее своей страны. Мы готовы в полной мере работать по санкциям, мы оказываем помощь беженцам, а также финансовую, военную помощь", – отметил он.

Андрій Водяний
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