UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Черногория ввела санкции против замглавы администрации Путина и депутатов Госдумы РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 08:44
Черногория ввела санкции против замглавы администрации Путина и депутатов Госдумы РФ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Черногория арестовала имущество депутатов нелегитимной Госдумы РФ и других приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину чиновников. Об этом сообщило черногорское издание Vijesti.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В санкционный список попали депутаты Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков, Василий Власов, Дмитрий и Андрей Кузнецовы, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов и первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов. 

Издание отмечает, что список не является окончательным.

Полный список граждан России, недвижимость которых заморожена в Черногории: Кузнецов Андрей, Иванов Николай, Иванов Виктор, Иванов Владимир, Ивельва Анастасия, Казаков Виктор, Петров Сергей, Лукьянов Александр, Лукьянова Светлана, Иванов Сергей, Самойлов Андрей, Кузнецова Анна, Лариса Петрова, Сергей Петров, Николай Николаев, Виктория Иванов, Владимир Иванов, Александр Скачков, Александр Щербаков, Дмитрий Кузецов, Владимир Кузецов, Наталья Власова, Василий Власов, Олег Смолин, Олег Лебедев, Елена Иванова, Сергей Гаврилов, Ирина Филатова, Елена Кравченко, Ольга Позднякова, Светлана Савченко, Игорь Лебедев, Татьяна Лебедева, Владимир Васильев, Андрей Пинчук, Алексей Громов, Ольга Щербакова, Екатерина Черненко, Татьяна Гестанова, Марта Баширова, Геннадий Петуков, Ольга Ивентьева, Ольга Петухова, Татьяна Комут, Наталья Куликова и Валерий Куликов.

Журналисты пишут, что министерство внутренних дел Черногории сообщило три дня назад, что заморожено 44 объекта недвижимости 34 граждан России, на которых ранее были наложены санкции.

Читайте также: Украина ввела санкции против Путина, Пескова, Шойгу и других: полный список 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции кремль черногория госдума рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 