Черногория ввела санкции против замглавы администрации Путина и депутатов Госдумы РФ

Черногория арестовала имущество депутатов нелегитимной Госдумы РФ и других приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину чиновников. Об этом сообщило черногорское издание Vijesti.

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В санкционный список попали депутаты Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков, Василий Власов, Дмитрий и Андрей Кузнецовы, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов и первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов.

Издание отмечает, что список не является окончательным.

Полный список граждан России, недвижимость которых заморожена в Черногории: Кузнецов Андрей, Иванов Николай, Иванов Виктор, Иванов Владимир, Ивельва Анастасия, Казаков Виктор, Петров Сергей, Лукьянов Александр, Лукьянова Светлана, Иванов Сергей, Самойлов Андрей, Кузнецова Анна, Лариса Петрова, Сергей Петров, Николай Николаев, Виктория Иванов, Владимир Иванов, Александр Скачков, Александр Щербаков, Дмитрий Кузецов, Владимир Кузецов, Наталья Власова, Василий Власов, Олег Смолин, Олег Лебедев, Елена Иванова, Сергей Гаврилов, Ирина Филатова, Елена Кравченко, Ольга Позднякова, Светлана Савченко, Игорь Лебедев, Татьяна Лебедева, Владимир Васильев, Андрей Пинчук, Алексей Громов, Ольга Щербакова, Екатерина Черненко, Татьяна Гестанова, Марта Баширова, Геннадий Петуков, Ольга Ивентьева, Ольга Петухова, Татьяна Комут, Наталья Куликова и Валерий Куликов.

Журналисты пишут, что министерство внутренних дел Черногории сообщило три дня назад, что заморожено 44 объекта недвижимости 34 граждан России, на которых ранее были наложены санкции.

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Дмитрий Гриниченко

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