Черновол: Мне инкриминируют за Майдан восемь статей

Экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ей выдвинули подозрение по восьми статьям УК. Об этом она написала в Facebook.
Черновол написала:
"Мне инкриминируют за Майдан:
1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);
2) ст.170 препятствование деятельности Партии регионов 3 года;
3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей -15 лет;
4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;
5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;
6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами -10 лет;
7) ст.125 умышленное легкое;
8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет".
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