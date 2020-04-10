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Черновол: Мне инкриминируют за Майдан восемь статей

Черновол: Мне инкриминируют за Майдан восемь статей - Фото
Татьяна Чорновол (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
10.04.2020, 21:05

Бывший народный депутат Татьяна Черновол перечислила статьи уголовного кодекса, нарушение которых ей инкриминирует ГБР

Экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ей выдвинули подозрение по восьми статьям УК. Об этом она написала в Facebook.

Черновол написала:

"Мне инкриминируют за Майдан:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии регионов 3 года;

3) ст. 294 организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей -15 лет;

4) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;

5) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;

6) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами -10 лет;

7) ст.125 умышленное легкое;

8) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет".

  • Сегодня, 10 апреля, после утреннего обыска Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).
  • По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.

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Наталия Медведева
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