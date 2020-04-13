Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Черновол заявила, что завтра ее могут взять под стражу

Черновол заявила, что завтра ее могут взять под стражу - Фото
Татьяна Чорновол (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
13.04.2020, 16:58

Бывший депутат Татьяна Черновол заявила, что после допроса в ГБР ее повезут в суд

Экс-депутат Татьяна Черновол, которой Госбюро расследований недавно предъявило о подозрении в убийстве во время Майдана, сообщила, что завтра ее могут взять под стражу. Об этом она писала в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У меня есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", - написала она.

Черновол уточнила, что заседание начнется в 14:00.

  • 10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).
  • По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.
  • Глава МВД Арсен Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР Александрва Бабикова, который, по информации Авакова, "инспирировал" дело против Черновол, подать в отставку. 
  • В ГБР ответили, что Бабиков не принимает решений по делам, связанным с Майданом. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
майдан гбр татьяна черновол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 