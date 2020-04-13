Черновол заявила, что завтра ее могут взять под стражу

Татьяна Чорновол (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Экс-депутат Татьяна Черновол, которой Госбюро расследований недавно предъявило о подозрении в убийстве во время Майдана, сообщила, что завтра ее могут взять под стражу. Об этом она писала в Facebook.

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"У меня есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", - написала она.

Черновол уточнила, что заседание начнется в 14:00.

10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей ( п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.

Глава МВД Арсен Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР Александрва Бабикова, который, по информации Авакова, "инспирировал" дело против Черновол, подать в отставку.

В ГБР ответили , что Бабиков не принимает решений по делам, связанным с Майданом.