Чешский чиновник: Визиты Залужного в Прагу перед войной повлияли на создание Рамштайна

Томаш Копечный заявив, что Чехия отправила Украине первую реактивную систему залпового огня на четвертый день великой войны

Томаш Копечный (Скриншот из видео)

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный заявил в интервью Радио Свобода, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четырежды посещал Чехию перед большой войной и договаривался об оружии для украинской армии.

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По его словам, Минобороны Чехии начало более активно сотрудничать с украинским Генеральным штабом в декабре 2021 года, поэтому в Прагу в январе и в феврале 2022 года приезжал Залужный.

"То, что мы обсуждали, было фактически перечнем оборудования, которое можно было бы поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", – сказал Копечный.

По его мнению, такой формат оборонного сотрудничества и привел к тому, что через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России была создана международная структура для координации поставок вооружения Украине, известная как "Рамштайн".

Чешский чиновник также отметил, что Чехия отправила Украине первую реактивную систему залпового огня на четвертый день большой войны.

В ноябре 2023 года президент Чехии Петр Павел прогнозировал, что 2024 год будет сложнее нынешнего в войне России против Украины. Он подчеркнул, что Украина не может проводить по два или три наступления за один год.

В декабре он заявил, что в 2024 году в российско-украинской войне произойдет "значительный сдвиг", но не в лучшую сторону для Украины и союзников.

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