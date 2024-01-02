Чеський урядовець: Візити Залужного до Праги перед війною вплинули на створення Рамштайну

Томаш Копечний заявив, що Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню на четвертий день великої війни

Томаш Копечний (Скриншот з відео)

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чотири рази відвідував Чехію перед великою війною, і домовлявся про зброю для української армії.

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За його словами, Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генеральним штабом у грудні 2021 року, тому до Праги у січні й в лютому 2022 року приїздив Залужний.

"Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безплатно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", – згадав Копечний.

На його думку, такий формат оборонної співпраці й призвів до того, що через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії було створено міжнародну структуру для координації постачання озброєння Україні, відому як "Рамштайн".

Чеський урядовець також зауважив, що Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню на четвертий день великої війни.

У листопаді 2023 року президент Чехії Петр Павел прогнозував, що 2024 рік буде складнішим за нинішній у війні Росії проти України. Він наголосив, що Україна не може проводити по два чи три наступи за один рік.

У грудні він заявив, що у 2024 році в російсько-українській війні відбудеться "значне зрушення", але не в кращий бік для України і союзників.

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