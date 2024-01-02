Росія звинувачує інших у геноциді, а сама бомбардує цивільних. Лицеміри — глава МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав Росію лицемірною країною після масованого ракетного удару по Україні вранці 2 січня. Про це він написав у X (Twitter).
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За його словами, РФ звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні об'єкти та вбиває людей в Україні.
Він зазначив, що Москва хоче, щоб партнери України втомилися від війни та відмовилися від допомоги Києву.
"Але цього не станеться. Ні цього року, ні будь-коли", – заявив Ліпавський.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати на удар РФ посиленням підтримки України.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
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