Россия обвиняет других в геноциде, а сама бомбит гражданских. Лицемеры — глава МИД Чехии

Липавский заявил, что Россия хочет, чтобы партнеры устали от войны и отказались от помощи Украине

Ян Липавский (Фото: EPA/Georgi Licovski)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Россию лицемерной страной после массированного ракетного удара по Украине утром 2 января. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, РФ обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты и убивает людей в Украине.

Он отметил, что Москва хочет, чтобы партнеры Украины устали от войны и отказались от помощи Киеву.

"Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни когда-либо", — заявил Липавский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров отреагировать на удар РФ усилением поддержки Украины.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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