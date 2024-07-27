Четвертая ночь подряд. Россия атаковала Киевскую область дронами: повреждены частные дома

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 27 июля Россия атаковала дронами Киевскую область – обломки одного из них упали на территорию одного из населенных пунктов. На месте загорелся пожар, который ликвидировали чрезвычайники. Об этом заявил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Кравченко отметил, что хотя попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет, обломки дрона упали на территории одного из населенных пунктов.

В результате повреждены электропроводы и крыши двух частных домов и забор. На месте падения возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали, отметил он.

Это четвертая ночь подряд, когда Россия атакует Киевскую область: тревога объявлялась трижды, добавил Кравченко.

В ночь на 27 июля Россия в очередной раз атаковала Украину рядом воздушных целей, из которых Силам обороны удалось сбить, в частности, четыре "шахеда", ракету Х-59/Х-69 и лицензионную копию израильского дрона Searcher II – "Форпост".

В ночь на 24 июля Россия атаковала регионы Украины ракетами и "шахедами": ПВО удалось сбить 17 дронов из 23.

В ночь на 25 июля в небе над Украиной были сбиты 25 российских ударных беспилотников типа "шахед".

С 18 по 24 июля Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 000 российских разведывательных и FPV-дронов.

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