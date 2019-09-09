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Четверым освобожденным политзаключенным купят квартиры в Киеве

Четверым освобожденным политзаключенным купят квартиры в Киеве - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 23:30

Сенцов, Кольченко, Балух и Панов не могут вернуться в оккупированный Крым

Государство обещает купить квартиры четверым крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину - Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Hromadske.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову", - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они бы хотели, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

"Мы всю информацию передали, я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

  • Ранее Денисова уже заявляла, что Сенцову и Кольченко организовали временное жилье.
  • 7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.

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