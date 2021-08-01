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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 1 августа

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 1 августа - Фото

1. РОМАНЧУК ВЫИГРАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА ОЛИМПИАДЕ. Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером на дистанции 1500 метров. Это уже вторая награда Романчука на Олимпийских играх в Токио. (подробнее)

2. ШЕВЧЕНКО ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ КОНТРАКТА СО СБОРНОЙ. Контракт главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола завершился. (подробнее)

3. ОЛИМПИАДА: ПОБИТ МИРОВОЙ РЕКОРД УКРАИНКИ, КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛСЯ 25 ЛЕТ. Венесуэлка Юлимар Рохас стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке с рекордным результатом – 15,67 м. Предыдущий мировой рекорд (15,50 м) принадлежал украинке Инессе Кравец, она его установила в 1995 году. (подробнее)

4. В РЕКАХ УКРАИНЫ ОБНАРУЖИЛИ СЛЕДЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19. В трех основных реках Украины (Днепр, Днестр и Северский Донец) обнаружили следы препаратов, которые используются при лечении больных коронавирусной болезнью COVID-19. (подробнее)

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