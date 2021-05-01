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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 1 мая

01.05.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 1 мая - Фото

1. NASA ПРИОСТАНОВИЛО КОНТРАКТ СО SPACEX ПО ВЫСАДКЕ ЛЮДЕЙ НА ЛУНУ. Такое решение аэрокосмическое агентство приняло из-за жалоб компаний Blue Origins и Dynetics (подробнее).

2. ГЛАВА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ РОССИИ В ЕВРОПЕ. По словам Вольфганга Ишингера, многим европейским странам необходима защита от РФ, а Еврособзу нужно научиться использовать "язык силы" (подробнее).

3. FIREFLY AEROSPACE МАКСА ПОЛЯКОВА ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК РАКЕТЫ "АЛЬФА". Федеральная авиационная администрация США выдала разрешение компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена на полеты сверхлегкой ракеты-носителя Alpha (подробнее).

4. В ИЕРУСАЛИМЕ СОШЕЛ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И КАК ЭТО БЫЛО: ВИДЕО. Благодатный огонь сошел примерно в 14:00 по киевскому времени, в Украину его привезут завтра утром в Михайловский собор (подробнее).

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Дарья Мостовая
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