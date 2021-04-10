Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 апреля

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3. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ВОЗВРАЩАЕТ ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАРПАТЬЕ. С 11 апреля в Закарпатскую область можно будет снова доехать поездом, Закарпатье выходит из красной зоны карантина (подробнее).

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США О МИРЕ НА ДОНБАССЕ: БЕЗ ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ РОССИИ ПРОГРЕССА НЕ БУДЕТ. Поверенный по делам США Квин заявила, что главной проблемой с мирным процессом остается Россия (подробнее).

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