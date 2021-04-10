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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 апреля

10.04.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 10 апреля - Фото

1. ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ ВЫРОС В ДВА РАЗА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ – УКРЭНЕРГО. Импорт электрической энергии из РФ в объединенную энергосистему Украины составил 100,6 млн кВт-ч в за первые три месяца текущего года (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В ТУРЦИЮ: ФОТО. В программе – встреча с турецким президентом, заседание Стратегического совета высокого уровня и подписание ряда документов (подробнее).

3. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ВОЗВРАЩАЕТ ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАРПАТЬЕ. С 11 апреля в Закарпатскую область можно будет снова доехать поездом, Закарпатье выходит из красной зоны карантина (подробнее).

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США О МИРЕ НА ДОНБАССЕ: БЕЗ ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ РОССИИ ПРОГРЕССА НЕ БУДЕТ. Поверенный по делам США Квин заявила, что главной проблемой с мирным процессом остается Россия (подробнее).

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