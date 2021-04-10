Представитель США о мире на Донбассе: Без честной позиции России прогресса не будет
Соединенные Штаты еще раз подтвердили свою приверженность Украине, однако главной проблемой урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе остается Россия и ее позиция. Об этом заявила временно поверенная в делах США Кристина Квин в интервью Фактам на ICTV.
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"Честно говоря, проблема с мирным процессом – это Россия. Каким был не был формат – минским или нормандским, без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса", – сказала представительница США.
Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но чтобы достичь мира и Украине, и ее партнерам еще предстоит много работы. Россия должна работать в том формате, который уже существует, отметила Квин.
"Главный вызов сейчас – это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины, должна работать в минском и нормандском формате и быть настроена на сотрудничество, а не на агрессию", – заявила дипломат.
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