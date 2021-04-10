UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Представитель США о мире на Донбассе: Без честной позиции России прогресса не будет

10.04.2021, 18:10
Представитель США о мире на Донбассе: Без честной позиции России прогресса не будет - Фото
Кристина Квин (Скриншот видео USEmbassyKyiv/Youtube)

Соединенные Штаты еще раз подтвердили свою приверженность Украине, однако главной проблемой урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе остается Россия и ее позиция. Об этом заявила временно поверенная в делах США Кристина Квин в интервью Фактам на ICTV.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Честно говоря, проблема с мирным процессом – это Россия. Каким был не был формат – минским или нормандским, без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса", – сказала представительница США.

Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но чтобы достичь мира и Украине, и ее партнерам еще предстоит много работы. Россия должна работать в том формате, который уже существует, отметила Квин.

"Главный вызов сейчас – это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины, должна работать в минском и нормандском формате и быть настроена на сотрудничество, а не на агрессию", – заявила дипломат.

Читайте также: Агрессия России и коррупция – два препятствия Украины на пути в НАТО: представитель США

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война на Донбассе Россия США Донбасс Кристина Квин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 