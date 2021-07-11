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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 11 июля

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 11 июля - Фото

1. МИЛЛИАРДЕР БРЭНСОН ЛЕТИТ В КОСМОС. Ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона унесет его и еще пятерых на высоту около 80 км, которую NASA, FAA и ВВС США считают границей между атмосферой и космосом. Впервые весь процесс покажут в прямом эфире. (подробнее)

2. БЕЛЬГИЯ ПРИЗНАЛА ВАКЦИНУ COVISHIELD. Правительство Бельгии признало вакцину AstraZeneca-Covishield, производимую в Индии, которую использовали в Украине, но пока не признал Евросоюз. (подробнее)

3. АРГЕНТИНА – ЧЕМПИОН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ ПО ФУТБОЛУ. Сборная Аргентины по футболу в финальном матче кубка Южной Америки обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Есть видео соцсетей, как Месси исполняет победный танец с кубком. (подробнее)

4. В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ НАШЛИ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОЕ ОЗЕРО. Исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли ранее неисследованный участок Чернобыльской зоны отчуждения, где было обнаружено озеро "почти идеальной формы". (подробнее)

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