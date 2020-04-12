Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 12 апреля

1. В МИНЗДРАВЕ НАЗВАЛИ НОВУЮ ДАТУ ВОЗМОЖНОГО ПИКА ЭПИДЕМИИ. Пик ожидается 17 апреля. Он будет с "невысокими показателями" заболеваемости, если карантин будут соблюдать (подробнее).

2. В РАДУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСБЮДЖЕТЕ. Доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, расходы - увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн. Граничный дефицит бюджета может увеличиться с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, лимит госдолга - с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн. Фонд борьбы с коронавирусом составит 64,7 млрд грн (подробнее).

3. ДЖОНСОНА ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ. Медики рекомендовали премьеру Великобритании пока не возвращаться к работе, он будет продолжать лечиться в своей загородной резиденции Чекерс. Функции Джонсона продолжит исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб (подробнее).

4. США ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОБЪЯВИЛИ РЕЖИМ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ВО ВСЕХ ШТАТАХ. Это позволяет штату и местным властям получать федеральное финансирование. В США сейчас больше всего в мире зараженных коронавирусом и погибших больных COVID-19 (подробнее).

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