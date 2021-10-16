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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 октября

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 октября - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 12 983 ЗАБОЛЕВШИХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ПОЧТИ 2900 ЧЕЛОВЕК. Вчера, 15 октября, в Украине выявили 12 983 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 13 624), госпитализированы 2859 человек (сутками ранее – 4947), выздоровели 5874 пациента (днем ранее – 4591) (подробнее).

2. УБИЙСТВО ДЕПУТАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПОЛИЦИЯ ОБЪЯВИЛА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТЕРАКТОМ. Убийство депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса рассматривается полицией как террористический акт (подробнее).

3. ЛЯШКО О БУСТЕРНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19: СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНА БУДЕТ. В Украине, скорее всего, будет введена дополнительная (бустерная) вакцинация от COVID-19 (подробнее).

4. COVID-19. ПИЛОТЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ ЧАЩЕ ДОПУСКАЮТ ОШИБКИ – BLOOMBERG. Пандемия коронавируса привела к перерыву в работе многих пилотов гражданских авиалиний. По мере того, как страны начинают открываться, растет количество допускаемых пилотами ошибок в воздухе (подробнее).

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Вадим Ребрина
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