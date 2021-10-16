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Коронавирус. В Украине выявили 12 983 заболевших, госпитализированы почти 2900 человек

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выявили 12 983 заболевших, госпитализированы почти 2900 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 15 октября, в Украине выявили 12 983 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 13 624), госпитализированы 2859 человек (сутками ранее – 4947), выздоровели 5874 пациента (днем ранее – 4591). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1105 детей и 204 медиков. 277 пациента умерли (сутками ранее – 202).

Официально за 15 октября сделаны 90 186 тестов на коронавирус (80 789 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 623 882 заболевших, 2 322 456 пациента выздоровели, 60 414 человек умерли. Проведено более 13,5 млн ПЦР-тестов.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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