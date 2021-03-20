Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 20 марта
1. СУД НАЛОЖИЛ АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО И АКЦИИ МОТОР СИЧ. Шевченковский суд Киева принял решение арестовать весь имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич" (подробнее).
2. КАБМИН ВВОДИТ В КИЕВЕ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНУЮ ЗОНУ КАРАНТИНА: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ. С 23 марта в столице и Одесской области будут действовать все ограничения красной зоны, включая запрет на работу общественного транспорта (подробнее).
3. ОККУПАНТЫ ЗАПРЕТИЛИ УКРАИНЦАМ ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЕЙ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ КРЫМА. В МИД ОТРЕАГИРОВАЛИ. В РФ издали указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму – в украинском МИД документ назвали юридически ничтожным и пообещали восстановить права собственников после деоккупации (подробнее).
4. ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ "ПОДЕЛИЛИ" "ДРУЗЬЯ ПУТИНА" И ЧИНОВНИКИ ИЗ РФ – РАССЛЕДОВАНИЯ РОССМИ. Журналисты провели собственное расследование и выяснили, кто стал фактическими "новыми хозяевами" полуострова (подробнее).
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