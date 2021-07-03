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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 3 июля

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 3 июля - Фото

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ. СЕГОДНЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ИГРАЕТ С АНГЛИЕЙ – ГДЕ И ВО СКОЛЬКО СМОТРЕТЬ. Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала Евро-2020. Украинцы впервые в истории будут играть в четвертьфинале Чемпионата Европы (подробнее).

2. В ГПСУ НЕ УВИДЕЛИ ЗАКРЫТОЙ ПО ПРИКАЗУ ЛУКАШЕНКО ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ. Нет признаков закрытия границы Беларуси и Украины, которым вчера грозился беларуский диктатор Александр Лукашенко (подробнее).

3. ШКВАЛЫ, ГРОЗЫ, ГРАД. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ОБЪЯВЛЕН ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ. По данным синоптиков, днем 3 июля по всей Украине ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (подробнее).

4. ПОЧТИ $500 МЛН. КОМИТЕТ КОНГРЕССА США ОДОБРИЛ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ НА 2022 ГОД. Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнациях Госдепа. Он предполагает выделение Украине помощи в $481,5 млн в 2022 году (подробнее).

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Вадим Ребрина
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