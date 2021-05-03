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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 3 мая

03.05.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 3 мая - Фото

1. В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. С 1 мая украинских потребителей перевели на фиксированную цену на газ, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года. (подробности)

2. ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ В ТРИ РАЗА. В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 000 новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее. (подробнее)

3. ЕС МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ ВЪЕЗД ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19. Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС для всех лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, и для всех людей, получивших последнюю дозу вакцины от COVID-19, разрешенной ЕС. (подробнее)

4. ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРЕЗИДЕНТЫ ПОЛЬШИ И СТРАН БАЛТИИ ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Президент Владимир Зеленский, а также главы Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс приняли декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве стран. (подробнее)

5. УКРАИНА РАЗМЕСТИЛА ЕВРОБОНДЫ НА $1,25 МЛРД. Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. (подробнее)

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