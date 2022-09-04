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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 сентября

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 сентября - Фото
Фотo - Мининфраструктуры

1. Россия ночью обстреляла Никополь, Харьков, Николаев и Славянск. Ночь с 3 на 4 сентября выдалась "горячей" для ряда населенных пунктов, местные власти рассказали об обстрелах и последствиях (подробнее).

2. Россия ударила по Украине десятью ракетами, ПВО сбила две. С начала суток противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования: это были управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К" (подробнее).

3. У Зеленского показали видео обстрела Зеленодольска: погиб мальчик, гулявший в сквере. Российские военные в субботу, 3 сентября, из ракетной системы залпового огня "Ураган" дважды обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. В Офисе президента показали эти кадры (подробнее).

4. Из Украины вышел самый большой караван судов в рамках зернового коридора. В общей сложности 13 судов перевозят 282 500 тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира (подробнее).

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