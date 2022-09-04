Из Украины вышел самый большой караван судов в рамках зернового коридора

Из одесских портов сегодня вышел самый большой караван судов в рамках "зерновой инициативы". Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Сегодня, 4 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 13 судов, и это самый большой караван судов с начала реализации договоренности о "зерновом коридоре".

Из порта "Южный" отправились шесть судов, из "Черноморска" – пять, а из "Одессы" – два.

В общей сложности 13 судов перевозят 282 500 тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира.

В общей сложности уже 86 судов с двумя тоннами агропродукции отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира.

5 августа из портов Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.

26 августа из украинских портов экспортировали первый миллион тонн зерна с 24 февраля.

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Оксана Житнюк

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