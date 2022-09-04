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Из Украины вышел самый большой караван судов в рамках зернового коридора

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 15:47
Из Украины вышел самый большой караван судов в рамках зернового коридора - Фото
Фотo - Мининфраструктуры

Из одесских портов сегодня вышел самый большой караван судов в рамках "зерновой инициативы". Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Сегодня, 4 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 13 судов, и это самый большой караван судов с начала реализации договоренности о "зерновом коридоре".

Из порта "Южный" отправились шесть судов, из "Черноморска" – пять, а из "Одессы" – два.

В общей сложности 13 судов перевозят 282 500 тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира.

Из Украины вышел самый большой караван судов в рамках зернового коридора

В общей сложности уже 86 судов с двумя тоннами агропродукции отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира.

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Однако власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам представителя турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор".

Читайте также: В Очакове ракета попала в элеватор: уничтожено несколько тысяч тонн зерна – мэрия

Оксана Житнюк
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Одесса зерно порт
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