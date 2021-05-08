UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 мая

08.05.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 мая - Фото

1. В ИЕРУСАЛИМЕ НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ ПРОИЗОШЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ: ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 160 ЧЕЛОВЕК. Напряженность возросла в связи с "возможным выселением палестинцев с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы" (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 8700 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, БОЛЬШЕГО ВСЕГО – В КИЕВЕ. Вчера, 7 мая, в Украине выявили 8710 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8404), выздоровели 19 408 пациента (19 453) (подробнее).

3. СБУ: В ОДЕССЕ РАЗОБЛАЧЕНЫ ИНТЕРНЕТ-АГИТАТОРЫ – ХОТЕЛИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ. Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма (подробнее).

4. ГЛАВУ ОТГ ОТ СЛУГИ НАРОДА ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 2,6 МЛН: ЧТО ГОВОРЯТ В ПАРТИИ. Вчера, 7 мая, на получении мошенническим путем 800 000 грн задержали главу Дымерской объединенной территориальной громады (ОТГ) Киевской области Владимира Подкурганного, депутата райсовета и посредника. Партия Слуга народа, от которой Подкурганный шел на выборы, заявила, что он должен уйти в отставку на время расследования (подробнее).

Читайте также главный текст дня: КОРПОРАЦИЯ ОБОРОТНЕЙ. Реальная история группы Гончарова – банды убийц в погонах. Часть I

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 