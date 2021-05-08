Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 мая

1. В ИЕРУСАЛИМЕ НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ ПРОИЗОШЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ: ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 160 ЧЕЛОВЕК. Напряженность возросла в связи с "возможным выселением палестинцев с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы" (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 8700 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, БОЛЬШЕГО ВСЕГО – В КИЕВЕ. Вчера, 7 мая, в Украине выявили 8710 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8404), выздоровели 19 408 пациента (19 453) (подробнее).

3. СБУ: В ОДЕССЕ РАЗОБЛАЧЕНЫ ИНТЕРНЕТ-АГИТАТОРЫ – ХОТЕЛИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ. Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма (подробнее).

4. ГЛАВУ ОТГ ОТ СЛУГИ НАРОДА ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 2,6 МЛН: ЧТО ГОВОРЯТ В ПАРТИИ. Вчера, 7 мая, на получении мошенническим путем 800 000 грн задержали главу Дымерской объединенной территориальной громады (ОТГ) Киевской области Владимира Подкурганного, депутата райсовета и посредника. Партия Слуга народа, от которой Подкурганный шел на выборы, заявила, что он должен уйти в отставку на время расследования (подробнее).

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Вадим Ребрина

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