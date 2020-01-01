Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 1 января

1. ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О СНЯТИИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. Он вносит изменения в статью 80 Конституции. Теперь задержать, арестовать или привлечь к ответственности нардепа можно будет без разрешения Верховной Рады. САП и НАБУ призывали президента Владимира Зеленского ветировать эти изменения, поскольку считают, что он снизит эффективность расследования правонарушений нардепов (подробнее).

2. НАЧАЛО ТЕСТИРОВАНИЯ КАССОВЫХ АППАРАТОВ В СМАРТФОНЕ. Государственная налоговая служба начинает тестированиие нового бесплатного налогового сервиса - программного РРО (аналог физического кассового аппарата) "пРРОсто". Записаться на бета-тест можно уже с 1 января (подробнее).

3. КНДР ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МОРАТОРИЯ НА ЗАПУСК ЯДЕРНЫХ РАКЕТ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не намерена придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Ким не доволен общими учениями США и Южной Кореи, а также американскими санкциями (подробнее).

4. США НАПРАВЛЯЮТ В ИРАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЙСКА. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в ближайшие дни направят в Ирак около 750 военных после нападения на американское посольство в Багдаде. По его словам, развертывание станет "надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам" (подробнее).

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