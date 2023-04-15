Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 15 апреля

1. В Судане идет попытка военного переворота, власть имеет давние связи с ЧВК Вагнера – видео. В Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию (подробнее).

2. Бахмут. В городской застройке продолжаются беспрецедентные кровавые бои – спикер ВСУ. В Бахмуте продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке, российские оккупанты продолжают попытки захватить его. Украинские войска делают все, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб, говорит спикер ВСУ Череватый (подробнее).



3. ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео. Командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский показал видео с шестью российскими военными, захваченными в плен Силами обороны в районе Марьинки Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои (подробнее).



4. Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ, Яндекса, Рамблера и сотен компаний. Одним из указов Зеленский ввел в действие санкции против 87 физических лиц, большинство из которых – спортсмены РФ. Другим указом Зеленский ввел санкции против 351 физических лиц и 254 – юридических (подробнее).



Читайте также тексты дня:

LED-лампы на 1,5 млрд: расспросили КГГА, что сейчас с освещением Киева

"В мире нет "Кагора". Почему вино связано с религией: мифы и факты

Семь самых причудливых авто: подборка машин из конопли, фарфора, дерева и льда – фото

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.