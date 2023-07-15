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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 15 июля

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 15 июля - Фото
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель в Буче (Фото: Офис генпрокурора)

1. Европа все еще ждет от США официального одобрения учений украинцев на F-16 – Politico. Коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами, которые на саммите НАТО официально согласились обучать украинских летчиков на истребителях F-16, все еще ждут от США официального одобрения программы (подробнее).

2. Крупнейшая нефтесервисная компания мира полностью прекращает поставки в Россию. Крупнейший в мире поставщик услуг и оборудования для добычи нефти – компания SLB (в прошлом Schlumberger) – прекращает поставки продукции и технологий в Россию (подробнее).

3. Уоллес намерен покинуть пост министра обороны Великобритании – Sky news. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес собирается уйти из правительства осенью (подробнее).

4. Южная Корея увеличит объемы военной и гуманитарной помощи Украине в полтора раза. В текущем году Южная Корея увеличит объемы оказываемой Украине военной и гуманитарной помощи, заявил лидер республики во время сегодняшнего визита в Киев ( подробнее ).

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