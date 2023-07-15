Чотири головні новини України та світу на 19:00 15 липня

1. Європа все ще чекає від США офіційного схвалення навчання українців на F-16 – Politico. Коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами, які на саміті НАТО офіційно погодилися навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, все ще чекають від США офіційного схвалення програми (детальніше).

2. Найбільша нафтосервісна компанія світу повністю припиняє постачання в Росію. Найбільший у світі постачальник послуг і обладнання для видобутку нафти – компанія SLB (у минулому Schlumberger) – припиняє постачання продукції та технологій до Росії (детальніше).

3. Воллес має намір залишити посаду міністра оборони Великої Британії – Sky news. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес збирається піти з уряду восени (детальніше).

4. Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги Україні в півтора раза. У поточному році Південна Корея збільшить обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, заявив лідер республіки під час сьогоднішнього візиту до Києва (детальніше).

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