Європа все ще чекає від США офіційного схвалення навчання українців на F-16 – Politico

Коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами, які на саміті НАТО офіційно погодилися навчати українських льотчиків на винищувачах F-16, все ще чекають від США офіційного схвалення програми. Про це повідомляє Politico.

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Європейські офіційні особи заявили, що сподіваються розпочати програму у серпні у Данії та у жовтні у Румунії.

Наголошується, що навчання на F-16 не може розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не підпише запит на передачу посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних із літаками, але цього ще не сталося.

Хоча президент США Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит все ще перебуває на розгляді, сказав представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Як зазначається, немає жодних ознак того, що США зрештою не дадуть дозволу. Немає нічого незвичайного в тому, що міжвідомчий процес США щодо схвалення передачі чутливих військових технологій, особливо винищувачів, потребує часу.

За словами заступника міністра оборони США із закупівель Вільяма ЛаПланте, у разі будь-якого експортного або навчального пакету Пентагон повинен "переконатися, що ми готові приступити до роботи з технічними керівництвами, що перекладаються, пакетами технічних даних і планом підтримки", перш ніж офіційні особи підпишуть його передачу.

"Ми маємо переконатися, що у нас є доступні експерти, тому що нам потрібні фахівці з підтримки для цієї системи... щоб вони могли бути прямо там для технічного обслуговування. Ми стежимо за тим, щоб усе це було готове до роботи", – сказав ЛаПланте, відповідаючи на запитання про учбовий пакет F-16.

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