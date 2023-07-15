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Европа все еще ждет от США официального одобрения обучения украинцев на F-16 – Politico

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 10:34
Европа все еще ждет от США официального одобрения обучения украинцев на F-16 – Politico - Фото
Фото: EPA

Коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами, которые на саммите НАТО официально согласились обучать украинских летчиков на истребителях F-16, все еще ждут от США официального одобрения программы. Об этом сообщает Politico.

Европейские официальные лица заявили, что надеются начать программу в августе в Дании и в октябре в Румынии.

Подчеркивается, что обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами, а этого еще не произошло.

Хотя президент США Джо Байден пообещал дать зеленый свет программе, официальный запрос все еще находится на рассмотрении, сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.

Как отмечается, нет никаких признаков того, что США в конечном итоге не дадут разрешение. Нет ничего необычного в том, что межведомственный процесс США по одобрению передачи чувствительных военных технологий, особенно истребителей, требует времени.

По словам замминистра обороны США по закупкам Уильяма ЛаПланте, в случае любого экспортного или учебного пакета Пентагон должен "убедиться, что мы готовы приступить к работе с переводимыми техническими руководствами, пакетами технических данных и планом поддержки", прежде чем официальные лица подпишут его передачу.

"Мы должны убедиться, что у нас есть доступные эксперты, потому что нам нужны специалисты по поддержке для этой системы … чтобы они могли быть прямо там для технического обслуживания. Мы следим за тем, чтобы все это было готово к работе", – сказал ЛаПланте, отвечая на вопрос об учебном пакете F-16.

Читайте также: Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат

Наталья Медведева
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