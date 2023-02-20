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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 20 февраля

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 20 февраля - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (фото: ОП)

1. ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН ПРИЕХАЛ В КИЕВ. Президент США Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Он провел переговоры с президентом Зеленским, посетил Михайловский собор (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С БАЙДЕНОМ ПЕРЕДАЧУ ВООРУЖЕНИЙ БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ. По словам Зеленского, во время визита Байдена он обсудил с ним передачу Украине дальнобойных вооружений. (подробнее)

3. США ОБЪЯВИЛИ О ВЫДЕЛЕНИИ УКРАИНЕ НОВОГО ПАКЕТА ВОЕННОЙ ПОМОЩИ НА $460 МЛН. ВСУ получат боеприпасы для установок HIMARS, 155 мм и 120 мм снаряды, противотанковые ракетные системы Javelin и многое другое. (подробнее)

4. МИД КНР ЗАЯВИЛ, ЧТО США НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЧИТАТЬ КИТАЮ ЛЕКЦИИ ПО ПОСТАВКАМ ОРУЖИЯ. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь в разговоре с журналистами заявил, что Соединенные Штаты "не имеют права читать лекции" о возможной поставке китайского оружия в Россию для ее войны против Украины. (подробнее)

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