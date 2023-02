США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $460 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $460 млн, пишет Reuters.

Вооруженные Силы Украины получат боеприпасы для установок HIMARS, 155 мм и 120 мм снаряда, противотанковые ракетные системы Javelin, сообщил Пентагон после неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев.

