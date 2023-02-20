США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $460 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $460 млн, пишет Reuters.

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Вооруженные Силы Украины получат боеприпасы для установок HIMARS, 155 мм и 120 мм снаряда, противотанковые ракетные системы Javelin, сообщил Пентагон после неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев.

‼️ White House announces a new $460 million weapons package for Ukraine. According to Joe Biden, additional announcements could be expected soon. pic.twitter.com/RbzyftpZLh — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023

Во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.

Он также сказал, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи с дополнительными боеприпасами.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

Андрій Водяний

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