Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 23 декабря

Путин "тихо сигнализирует", что хочет остановить огонь, три Су-34 могли сбить Patriot, Минобороны думает над электронными оповещениями о вызове в ТЦК

Владимир Путин (Фото: EPA)

1. Воздушные силы намекнули, что три Су-34 под Херсоном сбили из Patriot. Вспомнили Путина. В командовании Воздушных сил намекнули, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты 22 декабря из системы противовоздушной обороны Patriot (подробнее).

2. ISW написал, что F-16 прибудет в Украину "до конца года". Воздушные силы отреагировали. Американский институт изучения войны (ISW) написал, что силы обороны могут получить первые истребители F-16 до конца 2023 года. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал это спекуляцией (подробнее).

3. Умеров: В ТЦК могут начать приглашать через электронные оповещения. Тех, кто за границей, – тоже. Министерство обороны рассматривает возможность информировать мужчин о необходимости явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки через электронные оповещения (подробнее).

4. NYT: Путин минимум с сентября сигнализирует через посредников, что готов прекратить огонь. Российский диктатор Владимир Путин по меньшей мере с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий. Об этом сообщило издание NYT, ссылаясь на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, и американских и международных чиновников, получивших данные "сигналы" от посланцев Путина (подробнее).

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