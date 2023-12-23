Чотири головні новини України та світу на 19:00 23 грудня

Путін "тихо сигналізує", що хоче зупинити вогонь, три Су-34 під Херсоном могли збити з Patriot, в Міноборони думають над електронними сповіщеннями про виклик до ТЦК

Володимир Путін (Фото: EPA)

1. Повітряні сили натякнули, що три Су-34 під Херсоном збили з Patriot. Згадали Путіна. У командуванні Повітряних сил натякнули, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були збиті 22 грудня із системи протиповітряної оборони Patriot (детальніше).

2. ISW написав, що F-16 прибудуть до України "до кінця року". Повітряні сили відреагували. Американський інститут вивчення війни (ISW) написав, що Сили оборони можуть отримати перші винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат назвав це спекуляцією (детальніше).

3. Умєров: До ТЦК можуть почати запрошувати через електронні сповіщення. Тих, хто за кордоном, – теж. Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися до територіальних центрів комплектування і соцпідтримки через електронні сповіщення (детальніше).

4. NYT: Путін щонайменше з вересня сигналізує через посередників, що готовий припинити вогонь. Російський диктатор Володимир Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Про це повідомило видання NYT, посилаючись на неназваних двох колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали ці "сигнали" від посланців Путіна (детальніше).

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