UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 февраля

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 февраля - Фото
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

1. РОССИЯ НАСТУПАЕТ НА ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯХ. ВСУ ОТБИЛИ СВЫШЕ 70 АТАК — ГЕНШТАБ. Российские оккупанты в субботу вели наступление на пяти основных направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Вооруженные Силы Украины отразили более 70 атак за сутки (подробнее).

2. МИНИСТР ОБОРОНЫ ЭСТОНИИ ПРИВЕЗ В КИЕВ ПАКЕТ ПОМОЩИ ДЛЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев, где встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба министра обороны Украины. Эстонское оборонное ведомство сообщает о новом пакете военной помощи, на этот раз для Сил специальных операций (подробнее).

3. В КИЕВ ПРИБЫЛ ГЛАВА МИД САУДОВСКОЙ АРАВИИ: ОБСУДИЛИ ПРОТИВДЕЙСТВИЕ ИРАНСКИМ ДРОНАМ. В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Подписан ряд документов (подробнее).

4. БЕЛАРУСКИЕ TELEGRAM-КАНАЛЫ ПИШУТ О ВЗРЫХ НА АЭРОДРОМЕ МАЧУЛИЩИ: ЯКОБЫ ПОВРЕЖДЕН САМОЛЕТ. Общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL со ссылкой на план "Победа" сообщает о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории | Как Украина меняет мир, Поиск пришельцев, Манифест тьмы. Лучшие истории мира

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 