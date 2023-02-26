Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 февраля

1. РОССИЯ НАСТУПАЕТ НА ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯХ. ВСУ ОТБИЛИ СВЫШЕ 70 АТАК — ГЕНШТАБ. Российские оккупанты в субботу вели наступление на пяти основных направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Вооруженные Силы Украины отразили более 70 атак за сутки (подробнее).

2. МИНИСТР ОБОРОНЫ ЭСТОНИИ ПРИВЕЗ В КИЕВ ПАКЕТ ПОМОЩИ ДЛЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев, где встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым, сообщает пресс-служба министра обороны Украины. Эстонское оборонное ведомство сообщает о новом пакете военной помощи, на этот раз для Сил специальных операций (подробнее).

3. В КИЕВ ПРИБЫЛ ГЛАВА МИД САУДОВСКОЙ АРАВИИ: ОБСУДИЛИ ПРОТИВДЕЙСТВИЕ ИРАНСКИМ ДРОНАМ. В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Подписан ряд документов (подробнее).

4. БЕЛАРУСКИЕ TELEGRAM-КАНАЛЫ ПИШУТ О ВЗРЫХ НА АЭРОДРОМЕ МАЧУЛИЩИ: ЯКОБЫ ПОВРЕЖДЕН САМОЛЕТ. Общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL со ссылкой на план "Победа" сообщает о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории | Как Украина меняет мир, Поиск пришельцев, Манифест тьмы. Лучшие истории мира

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.