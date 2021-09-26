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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 сентября

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 26 сентября - Фото

1. УСИК СТАЛ ОБЪЕДИНЕННЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. В Лондоне в ночь на 26 сентября на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" прошел поединок между чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинским тяжеловесом, на счету которого нет поражений, Александром Усиком. Украинец одержал победу над британцем по очкам.(подробнее)

2.СКАНДАЛ С СЕРВИСОМ MEGOGO ИЗ-ЗА СБОЯ В ТРАНСЛЯЦИИ ПОЕДИНКА ДЖОШУА – УСИК. Вчера в работе сервиса MEGOGO, который транслировал бой украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, во время поединка произошел сбой. В компании извинились и пообещали вернуть деньги. (подробнее)

3. В ГЕРМАНИИ ИДУТ ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ. Сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, участвуют 47 партий. Канцлер Ангела Меркель не выдвинула свою кандидатуру. Шанс возглавить правительство есть у кандидата от СДП, ХДС/ХСС или Зеленых. (подробнее)

4. В ШВЕЙЦАРИИ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ. Большинство участников референдума в Швейцарии поддержали легализацию однополых браков. Предварительно право для однополых пар на заключение браков поддержали 64% участников референдума. (подробнее)

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