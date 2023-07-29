Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 29 июля
1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЕХАЛ ПОД БАХМУТ. Президент Владимир Зеленский лично приехал под Бахмут на передовые позиции Сил специальных операций. (подробнее)
2. ГЛАВА ЮАР ПРИЗВАЛ РФ ВЕРНУТЬСЯ В ЗЕРНОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса призвал диктатора Владимира Путина вернуться в зерновое соглашение. (подробнее)
3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕТИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕНЬГАХ НА ДОСТРОЙКУ МУЗЕЯ ГОЛОДОМОРА. Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №9437 о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. (подробнее)
4. ВСУ В НАСТУПЛЕНИИ БЬЮТ РАКЕТАМИ ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ. Силы обороны Украины используют против российских оккупантов северокорейские снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град". (подробнее)
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