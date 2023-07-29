Чотири головні новини України та світу на 19:00 29 липня

1. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЇХАВ ПІД БАХМУТ. Президент Володимир Зеленський особисто приїхав під Бахмут на передові позиції Сил спеціальних операцій. (докладніше)

2. ГЛАВА ПАР ЗАКЛИКАВ РФ ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗЕРНОВОЇ УГОДИ. Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса закликав диктатора Володимира Путіна повернутися до зернової угоди. (докладніше)

3. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕТУВАВ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ГРОШІ НА БУДІВНИЦЮ МУЗЕЮ ГОЛОДОМОРУ. Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт №9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. (докладніше)

4. ВСУ У НАСТУПІ Б'ЮТЬ РАКЕТАМИ З ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ. Сили оборони України використовують проти російських окупантів північнокорейські снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". (докладніше)

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