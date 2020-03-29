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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 марта

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 марта - Фото
29.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СКАНДАЛ С БРАТОМ ЕРМАКА. Нардеп Гео Лерос выложил видео, где якобы брат руководителя офиса президента обсуждает кадровые назначения. Ермак ответил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы выяснить, как была сделана запись и как она попала к Леросу (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС ЗАФИКСИРОВАН ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Главный санврач Ляшко заявил, что только в Николаевской области пока отсутствуют случаи заболевания COVID-19, и рассказал о возрасте заболевших (подробнее).

3. КАБМИН СОХРАНИТ В БЮДЖЕТЕ РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И ИНФРАСТРУКТУРУ. Предварительная работа над изменениями в госбюджет на 2020 год завершена, деньги из создаваемого стабфонда направят на выплаты медикам, помощь пенсионерам и потерявшим работу, а также финансовую помощь бизнесу (подробнее).

4. ПОЯВИЛИСЬ КАНДИДАТЫ НА ГЛАВ МИНФИНА, МИНЗДРАВА И МИНЭНЕРГО. Фракция Слуга народа провела собеседования с Сергеем Марченко, Максимом Степановым и Ольгой Буславец, новых министров могут утвердить уже завтра (подробнее).

5. В США УМЕР МЛАДЕНЕЦ, У КОТОРОГО ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНАВИРУС. Раньше от COVID-19 маленькие дети в США не умирали. Врачи устанавливают, что именно стало причиной смерти (подробнее).

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Денис Юдин
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