Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 марта

1. СКАНДАЛ С БРАТОМ ЕРМАКА. Нардеп Гео Лерос выложил видео, где якобы брат руководителя офиса президента обсуждает кадровые назначения. Ермак ответил, что подаст заявления в СБУ и ГБР, чтобы выяснить, как была сделана запись и как она попала к Леросу (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС ЗАФИКСИРОВАН ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Главный санврач Ляшко заявил, что только в Николаевской области пока отсутствуют случаи заболевания COVID-19, и рассказал о возрасте заболевших (подробнее).

3. КАБМИН СОХРАНИТ В БЮДЖЕТЕ РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И ИНФРАСТРУКТУРУ. Предварительная работа над изменениями в госбюджет на 2020 год завершена, деньги из создаваемого стабфонда направят на выплаты медикам, помощь пенсионерам и потерявшим работу, а также финансовую помощь бизнесу (подробнее).

4. ПОЯВИЛИСЬ КАНДИДАТЫ НА ГЛАВ МИНФИНА, МИНЗДРАВА И МИНЭНЕРГО. Фракция Слуга народа провела собеседования с Сергеем Марченко, Максимом Степановым и Ольгой Буславец, новых министров могут утвердить уже завтра (подробнее).

5. В США УМЕР МЛАДЕНЕЦ, У КОТОРОГО ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНАВИРУС. Раньше от COVID-19 маленькие дети в США не умирали. Врачи устанавливают, что именно стало причиной смерти (подробнее).

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