Главный санврач: Нет областей, где не зарегистрировано случаев коронавируса

Заражение коронавирусом регистрировали во всех областях Украины, однако случай из Николаевской области после верификации данных перерегистрировали в Киев. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
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По его словам, первые четыре случая зафиксировали в Кировоградской области, где до этого их не было.
"По факту, нет ни одной области, в которой не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время без случаев остается Николаевская область. Мы в прошлом отчете подавали ее как зарегистрированный случай. Но после верификации данных этот случай перенесли в Киев. Поэтому о Николаевской области на данный момент можем говорить, что на 29 марта в ней отсутствуют случаи", - пояснил Ляшко.
По его словам, больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Черкасской области – 43. Он также добавил, что среди всех 418 зараженных 65% случаев приходится на людей в возрасте от 31 до 60 лет, а 5,4% зараженных – дети до 10 лет.
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