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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 29 января

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 29 января - Фото
Cкріншот з відео

1. В Иране беспилотники атаковали военный завод – видео. Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали военный завод по производству боеприпасов (подробнее).

2. Воздушные силы: Наши самолеты воюют на грани возможностей – морально и физически устарели. Спикер Воздушных сил Игнат высказал надежду, что следующее заседание в формате "Рамштайн" действительно станет "авиационным" и союзники примут коллективное решение по этому вопросу в пользу Украины (подробнее).

3. Украинские военные прибыли в Британию осваивать Challenger 2 – фото. Британское оборонное ведомство опубликовало фото, на котором, очевидно, изображены украинские военные, которые прилетели учиться работать на танках Challenger 2 (подробнее).

4. Россияне накрывают Херсон артиллерией: в ОВА говорят о многих раненых и погибших. По состоянию на 18:00 известно о трех погибших и шести раненых (подробнее).

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Оксана Житнюк
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