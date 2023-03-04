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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 4 марта

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 4 марта - Фото
Challenger 2 (Фото - ЕРА)

1. ЕС: Если Китай поставит оружие РФ, это будет абсолютной красной линией. Ударим санкциями. Высокопоставленный чиновник Европейского Союза назвал абсолютной красной линией возможные поставки вооружений России со стороны Китая (подробнее).

2. Британия даст Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала – посол. Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое (подробнее).

3. Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу. Украинское правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы (подробнее).

4. Россиянам не удается окружить Бахмут, ВСУ поотбивали много атак на Донбассе – Генштаб. Россияне продолжают вести безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара Донецкой области. Попытки армии РФ окружить Бахмут также не имеют успеха (подробнее).

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Оксана Житнюк
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