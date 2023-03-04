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Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 17:17
Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу - Фото
Денис Шмигаль (Фото - Кабмін)

Украинское правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, являющуюся ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – отметил Шмыгаль.

По его словам, программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных областях общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечения неотвратимой ответственности за коррупцию.

Он подчеркнул, что этот важный документ должен оставаться "живым", открытым для предложений и дополнений, поэтому Кабмин намерен работать с Верховной Радой, другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов.

Шмыгаль также сообщил, что правительство на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ.

СПРАВКА. Государственная антикоррупционная программа – составляющая Антикоррупционной стратегии. Сама стратегия была принята незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС как сигнал о том, что Украина готова производить решительные изменения для эффективной борьбы с коррупцией.
  • 10 января в ряд провалил утверждение Государственной антикоррупционной программы, полностью отвечающей стандартам ЕС, и вернул ее на доработку. Нардеп Юрчишин сообщил, что ОГП, НАБУ и БЭБ якобы не понравилась норма о введении открытого и прозрачного конкурса на должность их руководителей с участием международных экспертов.

Читайте также: Почему без антикоррупции и реформы органов правопорядка Украину не примут в ЕС. Разбор

Оксана Житнюк
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кабмин коррупция антикоррупционная стратегия антикоррупционная программа Денис Шмыгаль
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