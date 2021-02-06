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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 6 февраля

06.02.2021, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 6 февраля - Фото

1. АЛЬФА-БАНК ПОКУПАЕТ IDEA BANK В УКРАИНЕ. По информации FinClub, Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине. Стороны планируют закрыть сделку до конце лета 2021 года. (подробнее)

2. МАКРОН ПОДДЕРЖАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку позиции канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства Северного потока-2. (подробнее)

3. ДЕЛО MH17. УКРАИНУ НЕ ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКРЫТОЕ НЕБО НАД ДОНБАССОМ. Независимое расследование в Нидерландах пришло к выводу, что в июле 2014 года, когда над Донбассом был сбит пассажирский самолет рейса MH17, Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности, поэтому нет оснований для возложения на нее ответственности за незакрытое воздушное пространство. (подробнее)

4. КИТАЙ ОДОБРИЛ ВАКЦИНУ SINOVAC. В Китае условно одобрили использование вакцины против коронавируса Sinovac. Это значит, что что вакцина теперь может быть предоставлена широкой публике, хотя исследования все еще продолжаются. (подробнее)

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