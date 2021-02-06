Дело MH17. Украина не должна отвечать за незакрытое небо над Донбассом – Нидерланды

В июле 2014 года, когда над Донбассом был сбит пассажирский самолет рейса MH17, Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности, поэтому нет оснований для возложения на нее ответственности за незакрытое воздушное пространство. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, со ссылкой на результаты независимого расследования, передает nu.nl.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, ранее Палата представителей нидерландского парламента призвала провести такое расследование, поскольку хотела получить больше ясности о роли Украины в катастрофе.

По словам Блока, в отчете Фонда безопасности полетов говорится: "Установлено недостаточное количество фактов, указывающих на то, что украинские власти, в то время ответственные за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе для гражданской авиации".

Также, как отмечается, похоже, что органы гражданской авиации России, которые несли ответственность за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации.

Палата запросила расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды попросили Россию и Украину сотрудничать. "На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", – сказал Блок.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком. Слушание по существу Окружной суд Гааги откроет 7 июня 2021 года.

Читайте также: ГРУ РФ курировало проект по распространению фейков о сбитом Boeing MH17 – The Insider

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.