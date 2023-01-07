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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 7 января

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 7 января - Фото
Снимок экрана 2023-01-07 в 12.30.14

1. ГЕНШТАБ: ВСУ ОТБИЛИ АТАКИ РОССИЯН В РАЙОНЕ БАХМУТА, СОЛЕДАРА, МАРЬИНКИ И СВАТОВОГО — КАРТА. Вооруженные Силы Украины отразили ряд атак российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях за прошедшие сутки — противник сосредоточился на Бахмутском направлении (подробнее).

2. ГЛАВА ПЦУ ЕПИФАНИЙ ПРОВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ СЛУЖБУ В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ — ВИДЕО. В день Рождества по юлианскому календарю глава Православной церкви Украины Епифаний провел праздничную службу в Киево-Печерской лавре (подробнее).

3. СОЛЕДАР НЕ ЗАХВАЧЕН РФ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТЯЖЕЛЫЕ БОИ, ОККУПАНТЫ НЕСУТ МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ — ВСУ. Российские оккупанты не контролируют Соледар на Бахмутском направлении, там идут тяжелые бои, противник терпит максимальные потери (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ПЕТРОСЯН, ДЮЖЕВ И ДУГИН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против российских деятелей культуры, поддержавших агрессию РФ против Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина
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