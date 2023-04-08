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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 апреля

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 апреля - Фото
Фото - Telegram-канал Бельцы Онлайн

1. ВСУ об угрозе ракетного удара: В боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков Ту-95МС. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на российских аэродромах в боевой готовности находятся по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла (подробнее).

2. Языковой скандал в Ирпене. Министр образования отреагировал, упомянул манипуляции России с языком для войны. Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что манипуляции вокруг языка — лицемерие, а если преподаватель отказывается вести занятия на государственном языке, то показывает этим пренебрежительное отношение к стране (подробнее).

3. В Молдове перевернулся автобус Кишинев-Киев: есть пострадавшие среди украинцев – видео. В Молдове перевернулся пассажирский автобус, направлявшийся в Киев. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро граждан Украины получили легкие повреждения (подробнее).

4. ВСУ используют в три раза меньше боеприпасов, чем РФ, и применяют "творческую тактику" – WP. Украина выпускает по россиянам около 7700 артиллерийских боеприпасов в день, что, по некоторым оценкам, примерно втрое меньше, чем оккупанты. Однако украинские силы делают ставку на точность ударов, а также проявляют "творчество" (подробнее).

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Оксана Житнюк
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