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ВСУ об угрозе ракетного удара: В боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков Ту-95МС

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 09:09
ВСУ об угрозе ракетного удара: В боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков Ту-95МС - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на российских аэродромах в боевой готовности находятся как минимум 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла, авиационная группировка РФ находится на местах дислокации, на фронте работает тактическая авиация. 

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть тоже в готовности к применению ракет", — сказал Игнат.

Он отметил, что на российских аэродромах наблюдается как минимум 12 Ту-95МС, которые могут атаковать Украину. 

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар воздушные силы Ту-95МС Юрий Игнат
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