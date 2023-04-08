ВСУ об угрозе ракетного удара: В боевой готовности находятся 12 бомбардировщиков Ту-95МС
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на российских аэродромах в боевой готовности находятся как минимум 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, угроза ракетных ударов по Украине никуда не исчезла, авиационная группировка РФ находится на местах дислокации, на фронте работает тактическая авиация.
"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть тоже в готовности к применению ракет", — сказал Игнат.
Он отметил, что на российских аэродромах наблюдается как минимум 12 Ту-95МС, которые могут атаковать Украину.
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