Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 8 августа

1. НА ОЛИМПИАДЕ ВЕЛОСИПЕДИСТКА СТАРИКОВА ПОЛУЧИЛА ШЕСТУЮ СЕРЕБРЯНУЮ НАГРАДУ ДЛЯ УКРАИНЫ. Елена Старикова стала серебряным призером в женском спринте в Токио. (подробнее)

2. УМЕР АЛЕКСАНДР РОЙТБУРД. Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет. (подробнее)

3. ТАЛИБАН ВЗЯЛ ТРЕТЬЮ СТОЛИЦУ ПРОВИНЦИИ В АФГАНИСТАНЕ. Боевики Талибана заявляют, что они захватили афганске города Шибарган и Кундуз – это вторая и третья региональные столицы, павшие под натиском талибов. (подробнее)

4. В ИТАЛИИ ЗАДЕРЖАЛИ 70-ЛЕТНЮЮ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦУ МАФИОЗНОГО КЛАНА. 7 августа итальянские правоохранители задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают лидером одного из мафиозных кланов картеля Каморра. Ей предъявили обвинения по четырем статьям. (подробнее)

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Наталия Медведева

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